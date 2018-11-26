نجران 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق26 نوفمبر 2018 م واساختتمت الكلية التقنية بنجران أمس، برنامج "التثقيف التعليمي المهني"، المنفذ لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الحالي، وذلك بمدرسة الغزالي الثانوية بمدينة نجران.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي عبدالله آل عتيق، أن البرنامج استهدف طلاب المرحلة الثانوية بهدف تنمية الاتجاهات الايجابية لديهم نحو بعض الأعمال والمهن، وصقل مواهبهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن البرنامج نُفذ في عدد من مدارس المرحلة الثانوية التابعة لتعليم نجران حيث قُدمت محاضرات تثقيفية وإرشادية حول المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية، وكيفية الانخراط بها، وكيفية تحديد الميول المهني، بالإضافة إلى أهمية المهنة في سوق العمل، ومحطات عمل ميدانية في مجالات الكهرباء والحاسب الآلي والميكانيكا والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق.//انتهى//11:43ت م0060