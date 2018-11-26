مقديشو 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسسقط ما لا يقل عن 20 شخصًا بالهجوم الذي شنه مسلحون من حركة الشباب المسلحة على مقر زعيم ديني بارز، وسط الصومال.وقال المسؤول الأمني أبشر علي "إن نحو عشرة آخرين أصيبوا في الهجوم، الذي بدأ بقيام انتحاري بتفجير سيارة مفخخة أمام مدخل المقر الموجود ببلدة جالكاكيو، صباح اليوم. وبعد الانفجار، اقتحم المقاتلون المدججون بالسلاح المقر، الذي يضم غرفًا للتدريس، ومقارًا سكنية، ومسجدًا، وأطلقوا النار مع تقدمهم داخله.وفي وقت سابق ذكر المتحدث باسم حركة الشباب، أن سيارة ملغومة انفجرت قرب مركز ديني في وسط الصومال، تبعه اقتحام مسلحين المركز لمهاجمة رجل دين مثير للجدل، بحسب روايته.// انتهى //11:51ت م0063