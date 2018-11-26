سكاكا 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر2018مبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, يُفتتح غداً المعرض الرابع للكتاب الذي تقيمه جامعة الجوف في صالة المعارض غرب مجمع كليات البنات بمدينة سكاكا.وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري أن الجامعة تقيم معرض الكتاب بشكل سنوي؛ لتسعى لتحقيق أهدافها خصوصاً في مجال خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته وتطويره، علاوة على المساهمة الفاعلة من الجامعة في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة، وكذلك مساعدة الباحثين وطلاب العلم في توفير الكتب والمراجع في مختلف التخصصات.وأعرب الدكتور البشري عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تجده الجامعة من دعم ورعاية وتشريف لمختلف المناسبات، وهذا ينعكس - بمشيئة الله - على مستوى الأداء داخل الجامعة بما يضمن الارتقاء بها ومواصلة مسيرتها الطموحة.ومن المقرر أن يستقبل المعرض مرتاديه خلال الفترة 19 - 28 / 3 / 1440هـ، حيث تتواجد فيه أكثر من 60 دار نشر ما بين ثقافية متنوعة وأكاديمية ومتخصصة، وكذلك دور نشر مختصة بالوسائل التعليمية للطفل، بالإضافة إلى المؤسسات ذات العلاقة من داخل وخارج المنطقة، كما ستصاحب المعرض مجموعة من الفعاليات الصباحية والمسائية، ستتناول مواضيع ومحاور متنوعة وموجهة لكافة الشرائح المهتمة بالقراءة والكتاب.ودعت جامعة الجوف جميع الجهات والأفراد إلى التفاعل مع المعرض وفعالياته نشراً لثقافة القراءة والمساهمة في التحول نحو مجتمع معرفي بما ينهض بالمجتمع والوطن.// انتهى //11:53ت م0064