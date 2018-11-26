أبها 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسدشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم عسير نورة آل مفرح، أمس، معرض الإبداع العلمي ٢٠١٩، المقام بمركز الموهوبات بمحافظة خميس مشيط .وأشارت مديرة إدارة الموهوبات نجلاء الرفيدي، خلال كلمة بهذه المناسبة، إلى أهداف وآلية الأولمبياد التي تتلخص في توفير بيئة تنافسية لطلاب وطالبات أبناء الوطن، بالإضافة إلى تنمية روح الإبداع العلمي والتقني وكيفية اكتشاف المواهب والإبداع العلمية وإكسابهم مهارات البحث العلمي وتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية، مشيرة إلى المراحل التي مر بها الأولمبياد العلمي.// انتهى //12:52ت م0085