أبهـا 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق26 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم, معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي, يرافقه وكيل الاتصال الاستراتيجي ودعم العملاء المتحدث الرسمي للهيئة تيسير بن محمد المفرج, ومدير فرع الهيئة العامة للإحصاء بمنطقة عسير محمد آل مصبح.وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة عسير بالجميع، واستمع سموه إلى موجز عن أهم الإحصاءات التي تخص منطقة عسير في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية، كما اطلع سموه خلال اللقاء على المسوح الميدانية التي سيتم تنفيذها في المنطقة خلال الفترة المقبلة وذلك ضمن خطط الهيئة لمناطق المملكة.وأشاد الأمير فيصل بن خالد خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من خلال تزويد الجهات الحكومية بنتائج كافة الأعمال الإحصائية بشكل دوري لرسم خطط وسياسة المملكة.وفي نهاية اللقاء قدّم معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء هدية تذكارية لسمو أمير منطقة عسير عبارة عن كتاب يوثق تاريخ الإحصاءات العامة بمنطقة عسير, مقدما شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن خالد على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه الدائم وتوجيهه لكافة الإدارات الحكومية بالمنطقة بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء وتذليل كافة العقبات التي تواجه الهيئة.// انتهى //12:59ت م0088