جيزان 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م واسدشّن مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، أمس، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي تنفذه إدارة رياض الأطفال بمركز كادي التجاري بمدينة جيزان.وتجول الدكتور عسيري في المعرض المصاحب للفعاليات الذي ضمّ العديد من الأركان بمشاركة روضات تعليم جازان، واطلع خلال جولته على جهود الروضات ومبادراتها والوسائل التعليمية المنفذة، فيما ضم المعرض أركاناً للرسم والتلوين ومجسمات ومسرحًا للطفل لعرض إنجازات الروضات وما تقدمه لطلابها وطالباتها .وأشاد الدكتور الأحوس بالجهود الكبيرة التي يبذلها منسوبو الروضات وإدارة رياض الأطفال، مبرزًا جهود الدولة - حفظها الله - في تقديم الدعم والرعاية للطفل وإنشاء المراكز ورياض الأطفال لتعليمه وحمايته وتهيئة البيئة المناسبة له لينشأ ويكون لبنة صالحة تسهم في بناء وطنه، مؤكداً أهمية تهيئة الظروف المناسبة والإمكانات للأطفال لمساعدتهم على بناء شخصيتهم وتنمية مواهبم, مشيراً إلى أن تعليم جازان أطلق هذا العام مبادرة لإستيعاب جميع الأطفال والوصول للنسبة الصفرية في قوائم الانتظار، وسيعاً للتوسع في البرامج الموجهة لرياض الأطفال وفق الخطة المعتمدة, إضافة إلى مرحلة الطفولة المبكرة .بدورها أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية رحاب مسلم أن المعرض المصاحب للإحتفال باليوم العالمي للطفل يهدف للتعريف بالأساليب الحديثة في تربية وتعليم الطفل ويهدف للتعريف بحقوق الطفل وتعزيز ذاته ويضم عدداً من المبادرات التي نفذت برياض الأطفال بتعليم جازان والشراكات المجتمعية التي تم تفعيلها في مكاتب التعليم المختلفة .// انتهى //13:02ت م0089