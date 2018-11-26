الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس"واقع الاستشارات الإدارية للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية"، هو عنوان الكتاب الذي أصدره مركز البحوث والتواصل المعرفي، ضمن سلسلة بحوثه المُحكّمة، للدكتور وحيد بن أحمد الهندي، وأشواق بنت محمد العتيبي.ويقع الكتاب في 115 صفحة من القطع المتوسط، ويضم ملخصاً للدراسة، والمقدمة، والإطار النظري، والدراسات السابقة، ثم منهجية الدراسة، فنتائجها، والتوصيات، والمراجع، والملحق المترجم إلى الإنجليزية لمخلص الدراسة.ورصدت الدراسة التطور التاريخي للاستشارات الإدارية المقدّمة للأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتعرف على أبرز العقبات والتحديات التي تواجهها من وجهة نظر طالبي الخدمة ومقدميها.واهتمت الدراسة بالتعرف على أبرز الحلول الممكنة للتغلب على العقبات في مجال الاستشارات الإدارية، وهدفت إلى إيجاد مقترحات علمية للنهوض بمستوى هذه الاستشارات.وأكد الباحث والباحثة خلال هذه الدراسة أن سوق الاستشارات المحلية يعاني عدم التنظيم لغياب مرجعية المهنة، كما يعاني بعض نقاط الضعف التي من أبرزها محدودية اختصاصه، وعدم قدرته على إعطاء حلول متكاملة.مما يذكر أن سلسة البحوث المحكّمة التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، بلغت (7) كتب، فبالإضافة لهذا الكتاب أصدر المركز كتب "قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية"، و"النشاط التعاوني في المملكة العربية السعودية"، و"تعثر المشروعات الحكومية في المملكة العربية السعودية"، و"الأوقاف في المملكة العربية السعودية"، و"اتجاهات المستفيدين نحو الخدمات البريدية"، و"نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية".// انتهى //13:04ت م0090