تبوك 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسيواصل ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي في الإدارات التعليمية بالمملكة فعالياته لليوم الثاني الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, ويهدف لتطوير مهارات المشرفين التربويين في مجال البرمجة بحضور مدير إدارة الإشراف التربوي (بنين) الدكتور سلطان العنزي، ومديرة إدارة الإشراف التربوي (بنات) عناية القبلي.وأوضحت رئيسة قسم الحاسب الآلي بتعليم تبوك هند الفحاط , أن اليوم الثاني من الملتقى تضمن ثلاث جلسات، تناولت الأولى منها موضوع "استراتيجيات وأساليب تعليمية مناسبة لتدريس موضوعات البرمجة 2", بينما تضمنت الجلسة الثانية موضوع "برمجة الميكروكنترولر وإنترنت الأشياء في ضوء مقررات الحاسب وتقنية المعلومات ", فيما تطرقت الجلسة الثالثة لموضوع " التفكير الحوسبي ودوره في تعزيز مهارات القرن 21 لدى الطلاب ", مشيرةً إلى مشاركة إدارة تعليم المدينة المنورة بورقة عمل بعنوان "مدخل لبرمجة طائرات دون طيار" نفذها رئيس قسم الحاسب الآلي بتعليم المدينة فهد الأحمدي وهي طائرات يمكن التحكم فيها بطريقة لحظية باستخدام جهاز تحكم أو عن طريق البرمجة بصنع مسار محدد للطائرة.وأكدت الفحاط على حرص إدارة تعليم تبوك من خلال استضافة مثل هذه الملتقيات إيماناً بأهمية علوم البرمجة وبرمجة الأشياء في التعليم ودورها في تنمية مهارات الطلاب ليتمكنوا من مهارات القرن 21، ولتسهيل التفاعل الجديد والتعلم مع تزويد المعلمين بمصفوفة من المعطيات لتخصيص التدريس وفقا للحاجة الفعلية.// انتهى //13:07ت م0091