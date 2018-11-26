أبهـا 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق26 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير سابقاً الشيخ الدكتور حجر بن سالم العماري, ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير المعين مؤخراً الشيخ سعود بن عليبي الغامدي.وفي بداية اللقاء قدّم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره للدكتور العماري, مثمناً جهوده خلال الفترة الماضية في عمله بفرع وزارة الشؤون الإسلامية، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد بوزارة الشؤون الإسلامية.وأكد سموه للشيخ الغامدي على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على الفرد والمجتمع.وفي نهاية اللقاء تمنى سمو أمير منطقة عسير للجميع المزيد من التوفيق والنجاح.// انتهى //13:07ت م0092