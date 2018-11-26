صبيا 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسانطلقت أمس، فعاليات البرنامج التدريبي، الذي تنفذه إدارة الأمن والسلامة المدرسية بإدارة تعليم محافظة صبيا بالتعاون مع شركة تطوير تحت عنوان "دافع الوطني", وذلك بمقر مدرسة طارق بن زياد الابتدائية.وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم صبيا عبداللطيف زكري أن البرنامج الذي سيستمر خمسة أيام، يهدف إلى تأهيل منسقي الأمن والسلامة المدرسية بمدارس مكاتب التعليم التابعة للإدارة، وتدريبهم على مهارات دفع أخطار الكوارث وحماية الأرواح والممتلكات وفتح المجال التطوعي، إضافة لتطوير السلامة وطرق التعامل مع الكوارث.وبين أن البرنامج يأتي ضمن البرامج والفعاليات التي تنفذها الإدارة خلال العام الحالي، التي تسعى من خلاله لتحقيق الريادة في تحصين المجتمع وضمان السلامة المدنية بطرق آمنة وفق معايير جودة عالمية ويكونوا دروع سلامة بشرية حصينة، مدربة ومتأهبة للاستجابة في حالات الطوارئ.// انتهى //13:08ت م0093