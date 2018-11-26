أبهـا 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير بمكتب سموه بالإمارة اليوم, مدير جوازات منطقة عسير السابق اللواء سعد بن إبراهيم الخالدي, والعميد مريح بن سعيد بن عارم بمناسبة تكليفه مديراً لجوازات المنطقة.وفي بداية اللقاء قدّم سمو أمير منطقة عسير شكره وتقديره للواء الخالدي على ما قدمه خلال فترة عمله بجوازات المنطقة، متمنياً له التوفيق, كما حثّ سموه مدير جوازات منطقة عسير المكلف العميد بن عارم على ضرورة الاستفادة من الخبرات السابقة، وبذل كل الجهود للارتقاء بالأعمال المناطة بالجوازات, متمنياً سموه للجميع المزيد من التوفيق والنجاح.// انتهى //13:14ت م0095