الدمام 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستفقد محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس محمد بن حزام الحميداني، المناطق التي شهدت تجمع لمياه الامطار التي شهدتها المحافظة مؤخراً.وأوضح الحميداني، أن الجولة التفقدية شملت بعض المواقع التي شهدت تجمع مياه الامطار على المحافظة التي بلغت 56592 ألف متر مكعب، مبيناً أن الجولة التفقدية شملت سوق الأغنام والوقوف على أعمال سحب مياه الأمطار من الشوارع في المحافظة ،إضافة إلى متابعة أعمال السفلتة في طريق الملك فهد وسير العمل.// انتهى //13:33ت م0097