بريدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع اتفاقية مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة، لتعزيز سبل التعاون لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين في القطاع الخاص.ووّقع الاتفاقية مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن, ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد , حيث تهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون وتحقيق الشراكة المجتمعية ما بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية الصناعية للتواصل مع القطاع الخاص وتعريفهم بإمكانيات ومخرجات التدريب التقني والمهني في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد والكليات العالمية لتوفير الفرص الوظيفية للخريجين من الشباب والفتيات بناء على ما يحتاجه سوق العمل مما يعزز من قيمة العمل ويتيح الفرص الوظيفية لأبناء وبنات المنطقة.ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بالمبادرات التي تقدمها القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة في دعم الجهود وفتح العديد من الفرص الوظيفية للشباب والفتيات بالمنطقة , مؤكداً على أن تفعيل سبل التعاون والتواصل بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والغرفة التجارية بالمنطقة يعكس تعاوناً فعالاً نحو تحقيق رسالة مجتمعية سامية ونافعة لأبناء وبنات المنطقة , خاصة وأن تلك الخطوة تعد مسؤولية وطنية تتضافر عبرها الجهود من أجل تطبيق وتطوير وتنمية الإنسان والمجتمع والسير بتكاتف نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مجتمع معرفي منتج .وأشاد سموه بالتعاون المثمر واستشعار الجميع لدوره التكاملي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ للنمو بالوطن والمواطن , مقدماً شكره وتقديره للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وللغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة , مشيداً بمذكرة التفاهم التي تعكس دوراً فاعلاً في تمكين دخول الشباب والفتيات لسوق العمل ليكونوا أداة فاعلة في بنائه اقتصادياً , داعياً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم علينا نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم .حضر التوقيع أمين الغرفة التجارية بالمنطقة سعود الفداء , ومدير الإدارة التشاركية بإدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن الضالع .// انتهى //13:34ت م0098