جيزان 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م واس‏‫اختتمت الليلة الماضية تصفيات المسابقة المحلية المؤهلة لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره, التي نفذتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان, وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان .وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عمر مدخلي, أن عدد المشاركين في التصفيات على مستوى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة بلغ 87 متسابقًا ومتسابقة , فيما أشرف على التحكيم في التصفيات ٢٢ معلماً ومعلمة , وأسفرت نتائج التصفيات عن ترشيح ستة فائزين من فرع البنين وست فائزات من فرع البنات للتصفيات الختامية على مستوى المملكة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بإذن الله .// انتهى //14:46ت م0128