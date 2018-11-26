ثقافي / اختتام التصفيات المحلية المؤهلة لجائزة خادم الحرمين الشريفين في حفظ القرآن الكريم بجازان
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
جيزان 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018م واس
اختتمت الليلة الماضية تصفيات المسابقة المحلية المؤهلة لجائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره, التي نفذتها الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة جازان, وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان .
وأوضح رئيس الجمعية الدكتور عبدالرحمن بن عمر مدخلي, أن عدد المشاركين في التصفيات على مستوى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة بلغ 87 متسابقًا ومتسابقة , فيما أشرف على التحكيم في التصفيات ٢٢ معلماً ومعلمة , وأسفرت نتائج التصفيات عن ترشيح ستة فائزين من فرع البنين وست فائزات من فرع البنات للتصفيات الختامية على مستوى المملكة والتي سيحدد موعدها لاحقاً بإذن الله .
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