عرعر 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم، اللواء الركن عايض بن أحمد أبو فائدة, بمناسبة تكليفه كقائد قوة عرعر , واللواء الركن علي بن محمد عسيري, بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة.ونوه سموه خلال اللقاء بالجهود والأعمال التي قام بها اللواء عسيري طيلة فترة عمله بالمنطقة، متمنياً له التوفيق, مشيداً سموه بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم الغير محدود الذي توليه حكومتنا الرشيدة لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية.من جهته, أعرب اللواء عسيري عن اعتزازه بخدمة الوطن في منطقة الحدود الشمالية، متمنياً التوفيق لجميع منسوبي القوات المسلحة في القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم.وقدم شكره لسمو أمير المنطقة على التوجيهات، والدعم الذي تلقاه القوات المسلحة بمنطقة الحدود الشمالية, متمنياً التوفيق للواء الركن أبو فائدة في قيادة قوة عرعر .// انتهى //14:47ت م0129