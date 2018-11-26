لندن 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت عن قلقه بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم 16 محل تجاري في مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية، واستمرار هدم الممتلكات الفلسطينية .وأوضح في بيان للخارجية البريطانية أن عمليات الهدم تتسبب في معاناة لا داعي لها، كما وتثير التساؤل حول التزام إسرائيل بحل الدولتين .// انتهى //14:49ت م0130