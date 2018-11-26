بريدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة , في مكتب سموه بمقر الإمارة اليوم , اجتماعاً لمناقشة التقرير الأخير الذي جرى إعداده لتطوير وتأهيل وادي الرمة ، وما يحتاجه الوادي تجاه ذلك.ورحب سموه في بداية الاجتماع بالحضور من المشاركين ، مثنياً سموه على جهود فريق عمل دراسة تأهيل وتطوير وادي الرمة ، وتكاتف وتعاون جميع الجهات ذات العلاقة في إقامة عدة زيارات مختلفة لمعاينة مجاري الوادي وقنواته لإعداد دراسة واضحة لكل ما يحتاجه الوادي لحل كل العوائق وتوفير المتطلبات المساعدة لتطويره.بعد ذلك جرى استعراض التقرير ، ثم قدم عرض مفصل عن الموضوعات الجديدة ضمن محاور الاجتماع الحالي ، ومنها ومناقشة ما تضمنه من نتائج وتوصيات ، وسبل الاستفادة من الوادي واستزراعه بنباتات تتحمل الظروف البيئية المحيطة به ، وعمليات الإصحاح البيئي الذي يتطلبه الوادي.حضر الاجتماع وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأعضاء فريق عمل دراسة تأهيل وتطوير وادي الرمة.// انتهى //14:51ت م0132