إسلام آباد 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على تراجع بنسبة 0.24 في المئة أي ما يعادل 97 نقطة، وأقفل عند مستوى 40771 نقطة .وبلغ حجم التداول 68878950 سهمًا نفذت في 336 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 99 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 210 شركات ، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة .وسيطرت أسهم شركات الإسمنت والمواد الكيميائية والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة .// انتهى //14:56ت م0134