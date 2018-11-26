اقتصادي / الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع بنسبة 0.24 %
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
إسلام آباد 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم ، على تراجع بنسبة 0.24 في المئة أي ما يعادل 97 نقطة، وأقفل عند مستوى 40771 نقطة .
وبلغ حجم التداول 68878950 سهمًا نفذت في 336 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 99 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 210 شركات ، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة .
وسيطرت أسهم شركات الإسمنت والمواد الكيميائية والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة .
// انتهى //
14:56ت م
0134