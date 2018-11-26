الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, فريق برنامج تطوير وزارة الداخلية يتقدمهم الرئيس التنفيذي للبرنامج الدكتور زيدان بن خلف العنزي.وقدم الدكتور زيدان العنزي نبذة لسموه عن البرنامج الذي يهدف إلى تطوير العمل في مرافق وزارة الداخلية بما في ذلك إمارات المناطق، وفق آلية وبرامج ضمن استراتيجية ومنظومة عمل مؤسسي تستفيد من الخبرات والممارسات والتجارب المحلية والعالمية, ورفع كفاءة الإنفاق في جميع أعمال منظومة وزارة الداخلية وفي مناطق المملكة العربية السعودية.وثمن سمو نائب أمير منطقة الرياض جهود الجميع في تطوير الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم في المنطقة وبنائها تنموياً وفق رؤية المملكة 2030 , متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.حضر الاستقبال معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري .// انتهى //14:57ت م0137