الدمام 18 ربيع الأول1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأكد معالي رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص الأستاذ فهد السكيت "نماء", وجود عدد من المبادرات التي تستهدف تطوير المحتوى المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، مبيناً أن الوحدة تواصل دورها لأن تكون القوة الدافعة لتحقيق النمو في القطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي من خلال تمكين وتحفيز القطاع الخاص من النمـو والوصـول لكامل إمكاناته، وتعزيز الإنفاق المحلي، وتحسين ميزان المدفوعات للمملكة .وأوضح السكيت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية أمس بحضور أعضاء الغرفة وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في الدمام، أن الوحدة حريصة على لقاء قطاع الاعمال في مختلف المناطق، بهدف بحث الأفكار والمبادرات التي من شأنها المساهمة في دعم زيادة المحتوى المحلي وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، وصولا الى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني بين الاقتصادات العالمية.وأضاف أن قطاع الاعمال في المنطقة الشرقية يتسم بحرصه على التميز بطرح المبادرات النوعية وذلك حرصا منه على ان يكون يدا بيد مع القطاعات الحكومية بهدف رفعة المحتوى المحلي، من خلال الاستفادة من خدماته في مجالات عدة مثل الاستشارات والتقنية والدراسات والبحوث التي يقدمها.من جهته قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي: " إن تمكين المحتوى المحلي سواء كان عبر توظيف الموارد البشرية المحلية أو المشتريات والخدمات والتصنيع، تفتح المجال أمام تطوير الاقتصاد الوطني، وتأتي ضمن تحقيق مستهدفات رؤية2030م بتنويع قواعده، وذلك لما يُقدمه المحتوى المحلي من مزايا اقتصادية واجتماعية كُبرى, مفيدا أن الدولة تولي المنتج المحلي اهتمامًا كبيرًا من خلال تفضيله ضمن مشتريات المشاريع الحكومية والشركات الكُبرى، ومجيئه على قائمة أولويات رؤية2030، وإنشاء وحدة المحتوى المحلي في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يهدف لتعزيز المكون المحلي في الاقتصاد الوطني.ونوه الخالدي بأن المكون المحلي وتعزيزه لازال في حاجة إلى خطة استراتيجية شاملة لتوطين مشتريات الجهات الحكومية والشركات الكبرى، بحيث تتحقق الأهداف المنشودة في الأجل القصير والمتوسط والطويل بما يتواكب مع ما تستهدفه رؤية المملكة في هذا الصدد, لافتا إلى أن الاجتماع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو حوار شامل ومتكامل حول تحديات المرحلة ومتطلباتها، لاكتشاف آفاق المستقبل للمكون المحلي في المملكة، الأمر الذي يكتسب أهمية كُبرى لما يحظى به من اهتمام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، الأمر الذي يدفعنا جميعًا كممثلين للقطاع إلى بذل المزيد من الجهد حتى نكون على قدر المسؤولية.من جهته أوضح عضو مجلس الإدارة إبراهيم بن محمد آل الشيخ أن بلادنا تشهد جملة من التطورات على الصعيد الاقتصادي، ووفقا لمتطلبات رؤية 2030 والمشروعات العملاقة المنبثقة تجعل من تواجد المحتوى المحلي فيها مسألة أساسية ومحورية تحمل قيمة مضافة للمجتمع من خلال إتاحة الفرص الوظيفية للمواطن، وفرص استثمارية للمؤسسات والشركات الوطنية.بدوره أفاد رئيس لجنة القطاعات الاستراتيجية خالد بن عبدالله الزامل، أن طموحات قطاع الأعمال في المنطقة تتماشى مع توجهات القيادة ممثلة بوحدة المحتوى المحلي، مؤكداً على ضرورة تجويد المنتج المحلي والحرص على ان تكون مواصفاته تنافسية وتتساوى مع المواصفات العالمية.//انتهى//15:13ت م0140