عام / جامعة الأمير محمد بن فهد تنظم مسابقة "الخريج المتميز"
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
الدمام 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
تنظم جامعة الأمير محمد بن فهد ممثلة بمكتب الخريجين الخميس القادم, مسابقة "الخريج المتميز" ، لتكريم الخريجين المتميزين ، وذلك ضمن لقاء الخريجين الذي تقيمه الجامعة لخريجيها .
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل بالجامعة الدكتور فيصل العنزي أن المسابقة تهدف إلى الحفاظ على التواصل مع خريجي الجامعة وتحفيزهم على التميز والإبداع في مجالاتهم الوظيفية ، لافتا النظر إلى أن الجامعة حددت جوائز قيمة للفائزين ، مؤكدا سعي الجامعة إلى التواصل ومتابعة خريجيها بشكل مستمر.
وأشار الدكتور العنزي إلى أن لقاء الخريجين سيتضمن تكريم الخريجين والخريجات الذين حققوا انجازات أثناء الوظيفة ، أو تقلدوا مناصب مميزة ، أو حققوا انجازات شخصية وإبداعية.
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15:14ت م
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