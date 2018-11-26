الدمام 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستنظم جامعة الأمير محمد بن فهد ممثلة بمكتب الخريجين الخميس القادم, مسابقة "الخريج المتميز" ، لتكريم الخريجين المتميزين ، وذلك ضمن لقاء الخريجين الذي تقيمه الجامعة لخريجيها .وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والتواصل بالجامعة الدكتور فيصل العنزي أن المسابقة تهدف إلى الحفاظ على التواصل مع خريجي الجامعة وتحفيزهم على التميز والإبداع في مجالاتهم الوظيفية ، لافتا النظر إلى أن الجامعة حددت جوائز قيمة للفائزين ، مؤكدا سعي الجامعة إلى التواصل ومتابعة خريجيها بشكل مستمر.وأشار الدكتور العنزي إلى أن لقاء الخريجين سيتضمن تكريم الخريجين والخريجات الذين حققوا انجازات أثناء الوظيفة ، أو تقلدوا مناصب مميزة ، أو حققوا انجازات شخصية وإبداعية.// انتهى //15:14ت م0141