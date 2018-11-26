جدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق26 نوفمبر 2018 م واساستعرض عدد من طلاب وطالبات أقسام عمارة البيئة والعمارة، بجامعات وكليات محافظة جدة أمام لجنة التقييم المتخصصة، بمقر أمانة جدة اليوم، 21 تصميماً لتطوير مجسم ومنطقة بحيرة السمكة، وذلك ضمن مسابقة "جمّل مدينتك"، لإعادة تصميم مجسم السمكة بأبحر، التي أطلقتها الأمانة منتصف محرم الماضي لطلاب وطالبات الجامعات والكليات المتخصصين.وقدّم الطلاب شروحاً تفصيلية لأفكارهم التصميمية في المسابقة، وسيجري اختيار أفضل أربعة تصاميم من إجمالي الأعمال المشاركة التي تعتزم الأمانة طرحها خلال الأسبوع الجاري عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أمام السُكّان للتصويت واختيار أفضل تصميم.وضمت لجنة التقييم سبعة أعضاء من المهتمين والمتخصصين في تصاميم عمارة البيئة من داخل الأمانة وخارجها، شملت الفنان التشكيلي مصمم مجسم السمكة هشام بنجابي ومجموعة من منسوبي جامعة الملك عبد العزيز، وجامعة عفت، إضافة إلى ثلاثة مقيّمين من الأمانة، التي بدورها ستُقيم المشاركات، ومن ثم طرحها للتصويت.يُذكر أن أمانة محافظة جدة هَدِفت من إطلاق المسابقة إلى تشجيع السكان للمشاركة في تقديم حلول إبداعية تساهم في تجميل مدينتهم، وتحفيز المبدعين من ذوي الاختصاص لتنفيذ أفكارهم على أرض الواقع، إلى جانب رفع مستوى تفاعل أفراد المجتمع، وتعزيز الإبداع والابتكار.// انتهى //16:09ت م0175