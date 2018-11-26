بيروت 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسيواصل نظام الأسد اعتقال العشرات من اللاجئات الفلسطينيات منذ اندلاع الصراع الدائرة في سوريا.وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن لا مخيم من المخيمات الفلسطينية يخلوا من وجود معتقلات من نسائه تم توقيفهم على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن السورية.وأكدت مجموعة العمل أنها وثّقت حتى اليوم اعتقال 108 لاجئات فلسطينيات من قبل عناصر أمن ومخابرات نظام الأسد.وبحسب المجموعة فإن مصير المعتقلات لا يزال مجهولًا حيث تتكتم أجهزة الأمن عن مصير وأسماء المعتقلات الفلسطينيات لديها، الأمر الذي يجعل من توثيق المعلومات عنهم أمر في غاية الصعوبة.وقالت مجموعة العمل إن بعض المعتقلات هن عبارة عن طالبات جامعيات أو ناشطات أو أمهات مع أو بدون أطفالهن ، منوهة إلى أن المرأة الفلسطينية في سوريا تعرضت للاعتقال والخطف والموت والإعاقة نتيجة الصراع الدائر في سوريا.وكانت مجموعة العمل قد طالبت في وقت سابق الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والكشف عن مصيرهم ، مشيرة إلى أن ما يجري في سجون النظام جريمة بكل المقاييس.// انتهى //16:15ت م0176