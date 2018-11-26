بروكسل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي مايا كوسيانتس إن السفراء الدائمين للدول الأعضاء المعتمدون في بروكسل سيجتمعون يوم غد في إطار اللجنة السياسية والأمنية الأوروبية لبحث تطورات الوضع في بحر ازوف الفاصل بين شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.وأضافت المتحدثة ، أن الممثلة العليا الأوروبية للسياسة الخارجية موغيريني على اتصال مع الشركاء لمعاينة التطورات وأنها لا تستبعد مبادرات أخرى مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم وحدة وسيادة أوكرانيا بشكل تام على مجمل أراضيها.من جهته أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا مع مسؤولين أوكرانيين في بروكسل بشأن المستجدات قبالة شبه جزيرة القرم.وقال الحلف في بيان بعد اتصال هاتفي بين أمينه العام ينس ستولتنبرغ والرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو إنه بطلب من الرئيس بوروشنكو وافق الأمين العام على عقد اجتماع طاريء لحلف شمال الأطلسي واللجنة الأوكرانية على مستوى السفراء في بروكسل لمناقشة الوضع الراهن.// انتهى //16:17ت م0177