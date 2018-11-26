الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسالتقى المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر, في مقر البرنامج السعودي بالرياض اليوم, ممثلي برنامج الأغذية العالمي.‏وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المركز والبرنامج العالمي للغذاء، كما تناول الاجتماع احتياجات اللجنة وكيفية دعمها في سبيل تسهيل عملها الإنساني بالداخل اليمني.‏وأوضح السفير آل جابر في تصريح له عقب اللقاء, أن مركز "إسناد" قدم إيجازًا للوفد عن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والنتائج التي تحققت، فيما استعرض إيجازاً عن المشروعات التنموية للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن, بالإضافة إلى جهود المملكة العربية السعودية الإنسانية والإغاثية في اليمن.‏يذكر أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد رحب في بيان له عبر حسابه بتعهد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مساهمة قدرها 500 مليون دولار أمريكي لتوفير المساعدات الغذائية الإنسانية في اليمن، وسيذهب جزء من هذا التمويل إلى برنامج الأغذية العالمي لتغطية العجز التمويلي في عمليات الاستجابة الإنسانية الحالية، بينما يساعد البرنامج في زيادة حجم عملياته لتقديم المساعدات الغذائية المنقذة للحياة لنحو 10ملايين إلى 12 مليون شخص.// انتهى //16:28ت م0178