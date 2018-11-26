ثقافي / السودان تشارك في مؤتمر وزراء الثقافة بالدول الإسلامية في المنامة
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
الخرطوم 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
تشارك السودان في المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية المنعقد خلال الفترة من 28 - 29 نوفمبر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة.
ويرأس وفد السودان فى الموتمر وزير الثقافة والسياحة عمر سليمان آدم.
ويناقش المؤتمر عددًا من الوثائق والمشاريع الثقافية المهمة تمهيدًا لاعتمادها ومنها : "مشروع برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف، ومشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب.
// انتهى //
16:30ت م
0180