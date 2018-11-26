الخرطوم 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستشارك السودان في المؤتمر الاستثنائي لوزراء الثقافة بالدول الإسلامية المنعقد خلال الفترة من 28 - 29 نوفمبر الجاري بالعاصمة البحرينية المنامة.ويرأس وفد السودان فى الموتمر وزير الثقافة والسياحة عمر سليمان آدم.ويناقش المؤتمر عددًا من الوثائق والمشاريع الثقافية المهمة تمهيدًا لاعتمادها ومنها : "مشروع برنامج عمل بشأن تعزيز الدعم الإسلامي والدولي للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي في القدس الشريف، ومشروع مسار المنامة لتفعيل العمل الثقافي الإسلامي المشترك لمواجهة التطرف والطائفية والإرهاب.// انتهى //16:30ت م0180