الطائف 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسنظم جاليري آرت الطائف مساء أمس, ندوة بعنوان "بين الفن والتصميم"، استعرض فيها مصمم ومهندس الديكور نواف النصار العلاقة بين الفن والتصميم، كما تناول أهم التجارب الفنية التي استطاعت تنفيذ تصاميمها الفنية في مختلف دول العالم.كما قدّم رئيس جمعية الثقافة والفنون الفنان التشكيلي فيصل الخديدي ندوة بعنوان "الطائف آرت جاليري الرؤية والتطلع"، تحدّث خلالها عن فكرة إنشاء مركز للفنون التشكيلية يضم صالة عرض وقاعات تدريبية ذات تجهيز عالي بأحدث الوسائل التدريبية الحديثة يساهم في نشر إبداعات فناني وفنانات الطائف التشكيلية إلى العالمية واستقطاب التجارب العالمية للطائف.وناقش "الخديدي" المقترحات والتطلعات حول البرامج المستقبلية لجاليري آرت الطائف من معارض ودورات تدريبية ومحاضرات متخصصة في الفن التشكيلي.// انتهى //16:34ت م0183