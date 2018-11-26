سيهات 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسنظمت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع أصدقاء المرضى في سيهات أمس, رحلة إلى المدينة المنورة لعدد من نزلاء المجمع الصحي الاجتماعي من المسنين وذوي احتياجات خاصة.وأوضح مشرف الرحلة الأخصائي الاجتماعي مكي عيسى آل خليفة، أن الرحلة تسهم في تخفيف الضغوط النفسية ورفع الروح المعنوية لنزلاء المجمع الصحي من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن الرحلة هي إحدى الأنشطة التي ينفذها المجمع الصحي سنوياً إلى جانب باقة من الأنشطة الأخرى.وأفاد أن برنامج الرحلة تضمن زيارة الحرم النبوي الشريف، وبعض المعالم الدينية والسياحية والأثرية، وجولة في مطبعة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إضافة إلى الرحلات الترفيهية داخل المدينة المنورة.// انتهى //16:35ت م0184