عام / وزير الحج والعمرة يستقبل القنصل العام الكويتي بجدة
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
جدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
استقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه في جدة اليوم، القنصل العام لدولة الكويت وائل العنزي .
وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة، والتسهيلات المقدمة للحجاج والمعتمرين من دولة الكويت الشقيقة .
من جانبه ، أشاد القنصل الكويتي، بالجهود المبذولة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله- لضيوف الرحمن ، وتقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم .
حضر الاستقبال معالى نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، والمدير التنفيذي والمشرف العام على مكتب معالي وزير الحج والعمرة محمد صالح الشارخ .
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