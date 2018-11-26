الكويت 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسبدأت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم, مشاركتها في الاجتماع الــ 36 للجنة الفنية الكشفية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه الجمعية الكشفية الكويتية تحت شعار " الكشفية ومشاركة الشباب" .ويُناقش الاجتماع الذي يحضره من الكشافة السعودية الأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة الدكتور صالح بن رجاء الحربي، العديد من النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، من أبرزها التصور الخاص بشأن رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – لمشروع تشجيع العمل التطوعي، ومناقشة التصور الخاص بأنشاء قناة على اليوتيوب للتدريب والحقائب المعتمد تنفيذها، وآلية مشروع الابتكار، ومناقشة توصيات ورش عمل إعداد الاستراتيجيات لأعضاء اللجنة الفنية الكشفية ومسؤولي الاستراتيجيات بالجمعيات الكشفية .كما يناقش آلية تنفيذ وتوثيق العمل الخليجي الكشفي المشترك، والدراسة البحثية حول تنمية العضوية الكشفية والتعديل المطلوب حول عناصر الآلية المقدمة من الجمعيات الكشفية الخليجية، إلى جانب مناقشة بعض المواضيع المقترحة من جمعية الكشافة العربية السعودية، وتفعيل العمل الكشفي الخليجي، والاتجاهات التطويرية لدليل التأهيل الكشفي، وتطبيق نظام GSAT .// انتهى //17:38ت م0221