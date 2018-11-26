القاهرة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل الصناديق الاستثمار والمؤسسات العربية والأجنبية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر3 مليار جنيه من قيمته ليغلق عند 5ر741 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت نحو 2ر851 مليون جنيه.وتراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 79ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 12ر13047 نقطة، كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 15ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 08ر680 نقطة.وامتدت موجة التراجع إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ليخسر 26ر0 في المئة لينهي التداولات عند مستوى 44ر1697 نقطة.وفي ختام التعاملات، تراجعت أسعار أسهم 64 شركة ، فيما ارتفعت أسعار أسهم 57 شركة وحافظت 44 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //17:40ت م0223