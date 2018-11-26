جدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأدى الطلاب والطالبات المشاركون في أولمبياد الرياضيات العربي الأول اليوم، اختبار المسابقة بإشراف اللجنة العلمية ولجنة سير الاختبارات .وأفاد رئيس اللجنة العلمية بالأولمبياد الدكتور فوزي بن أحمد الذكير، أن اختبار المسابقة الخاص بالمرحلة الثانوية، أو متفوقي المرحلة المتوسطة عبارة عن أربعة أسئلة غير نمطية أو منهجية تعتمد على قدرة الطالب والطالبة على التعامل مع العلاقات المنطقية الرياضية والصفات الهندسية الإقليدية ونظرية الأعداد .وعن معايير ترشيح الطلاب والطالبات للاختبار، أشار الذكير إلى أن كل دولة قامت بإجراء اختبارات وتصفيات لاختيار أفضل طلابها لتمثيلها في هذه المسابقة حيث تم ترشيح 3 طلاب من كل دولة في الدورة الأولى الحالية للأولمبياد, مبدياً أمله أن يتم مضاعفة العدد في كل دولة مستقبلا بحيث يتم ترشيح ستة طلاب من كل دولة مشاركة، مفيداً أن اللجنة العلمية قامت بإعداد الأسئلة بعناية وبصورة سرية في اليومين الماضيين حيث لم يطلع عليها سوى أعضاء اللجنة العلمية.يذكر أن الإعلان عن نتيجة المسابقة سيكون يوم الخميس المقبل خلال الحفل الختامي، في حين سيحصل الطلاب والطالبات على ميداليات ذهبية وقضية وبرونزية، وشهادات تقدير كل بحسب مركزه في المسابقة .// انتهى //17:40ت م0224