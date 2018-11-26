الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأقامت جمعية السكري السعودية الخيرية مؤخرا, محاضرة توعوية وتثقيفية عن داء السكري, بحضور عدد كبير من الحافظات ومنسوبات الدار, وذلك في دار الحكمة لتحفيظ القرآن الكريم.وتناولت المحاضرة التي ألقتها المثقفة الصحية بجمعية السكري رهام رجب العايدي, تعريف داء السكري أسبابه وأعراضه وكذلك عوامل الخطورة التي قد تسبب بالإصابة بالمرض, وسبل التعايش معه وكيفية الوقاية منه، مشيرة خلال المحاضرة إلى حالات الطوارئ (الارتفاع والانخفاض).// انتهى //17:53ت م0227