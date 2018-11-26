تونس 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس

عقد مجمع البترول الجزائري //سوناتراك// اتفاق تعاون بقيمة ستة مليارات دولار مع شركة "سيتيك " الصينية لبدء استغلال وتحويل الفوسفات والغاز الطبيعي بمناجم "بلاد الحدبةّ" التابع لمحافظة تبسّة شمال شرقي الجزائر.

وينتظر أن يهيئ المشروع الذي يدخل مرحلة الاستغلال سنة 2022 نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشر ونحو 14 ألفاً أخرى موزعة على ورشات العمل التابعة له في أربع محافظات جزائرية.

// انتهى //

17:54ت م

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