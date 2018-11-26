الدمام 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأعلن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، عن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية عن إنشاء بوابات إلكترونية للأنفاق بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية والدفاع المدني، تهدف إلى إغلاق الأنفاق حال تعرضها للطوارئ من خلال وضع بوابات إلكترونية قبل بداية كل نفق لتحويل مسار المركبات إلى المسارات المحلية تفاديا لوقوع أضرار لأصحاب المركبات، مشيرا معاليه إلى أن الأمانة تقوم الآن بإعداد الدراسة لهذه البوابات الإلكترونية بالتنسيق مع هذه الجهات.وكشف معاليه أن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية أمس، لم تشهدها المنطقة منذ سنوات عديده، حيث بلغت كمية الأمطار 125 ملم، خلال خمس ساعات فقط، فيما بلغت كمية الأمطار التي تم تصريفها عبر محطات تصريف مياه الأمطار في الحاضرة 4,000,000 ملايين متر مكعب، فيما أكد أنه تم افتتاح نفق طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك فهد، وكذلك نفق شارع الخليفة عثمان بن عفان مع طريق الملك فهد بالدمام، بعد أن تم تصريف كامل مياه الأمطار.ووجه خلال جولة ميدانية له أمس وصباح اليوم على كافة الأحياء والطرق والميادين والانفاق، بالتعامل مع خطة الطوارئ التي أعدتها الأمانة مسبقا ودعم جميع الأحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار بكامل المعدات والآليات والطاقات البشرية للتعامل معها أولا بأول وإزالة الضرر عن هذه الأحياء فورا، وشملت الجولة جميع المواقع التي شهدت تجمعات مائية من هطول الأمطار، كما تضمنت الجولة عرضا متكاملا عن الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة، كما قام أيضا بجولة على محطات تصريف مياه الأمطار والجسور والأنفاق، واستمع لشرح مفصل عن أبرز ما تم تنفيذه في خطة التعامل مع موسم الأمطار التي شهدتها المنطقة بغزارة أمس، إضافة إلى تفقد سير عمل جميع الفرق الميدانية والمقاولين، موجها معاليه بالرفع أولا بأول بتقارير عن سير العمل في هذه المواقع من خلال غرف الطوارئ التي تم تشكيلها في الأمانة والبلديات للتعامل مع الخطط التي أعدتها الأمانة لموسم الأمطار.وأوضح معاليه في ختام الجولة أن الأمانة قامت بتطبيق خطة الطوارئ للتعامل مع موسم الأمطار والتي تم الإعداد لها مسبقا، وذلك بمشاركة جميع الوكالات والبلديات والادارات المعنية في الأمانة، من خلال تخصيص عدد كبير من الفرق المنتشرة بكامل معداتها وآلياتها خاصة في المناطق الحرجة الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار وتشهد ارتفاع في منسوب المياه الجوفية، في حاضرة الدمام وكافة البلديات في المحافظات.وأشار المهندس الجبير إلى أن عدد العاملين في تنفيذ خطة التعامل مع موسم الأمطار 3500 فرد، فيما بلغ عدد الآليات والمعدات التي تم استخدامها 380 معدة وآلية، إضافة إلى عمل جميع محطات تصريف مياه الأمطار في حاضرة الدمام التي يبلغ عددها 43 محطة، إضافة إلى 9 محطات للأنفاق، التي عملت بكامل طاقتها الاستيعابية، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تصريف كامل مياه الأمطار في حي الفاخرية الذي يقام به حاليا مشروع لتصريف مياه الأمطار وبلغ نسبة الإنجاز فيه حوالي 75%، وسيتم الانتهاء منه خلال الأشهر القليلة القادمة، هذا بالإضافة إلى دعم الأحياء التي شهدت تجمعات مياه والتي يوجد بها ارتفاع أيضا في منسوب المياه الجوفية وجاري التعامل معها حاليا، حيث تم الانتهاء من أغلبها وباقي التعامل مع ما تبقى منها، بعد أن تم دعمها بكامل الإمكانيات اللازمة مع تطبيق خطة الطوارئ لتصريف كامل مياه الأمطار منها.ونوه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، بالاستعداد المبكر لموسم الأمطار والتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع موسم الأمطار وتطبيق الخطط اللازمة.// يتبع //18:08ت م0229

وأشار معالي أمين المنطقة الشرقية إلى أن شبكة تصريف مياه الأمطار في المناطق المأهولة بالسكان في مدن الحاضرة بلغت 60 % فيما تقوم الأمانة حاليا بتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بتصريف مياه الأمطار بالحاضرة، وكذلك المشاريع المستقبلية التي تعتزم الأمانة تنفيذها في هذا الشأن.وأكد أن الأمانة تقوم حاليا على مضاعفة الجهود لتنظيف الشوارع والطرقات والأحياء والميادين من المخلفات الناتجة من هطول الأمطار والرياح التي شهدتها المنطقة بغزارة أمس، حيث تم توزيع أعداد كبيرة من العمالة والآليات والمعدات بجميع الطرق والأحياء والميادين، فيما بلغت نسبة تصريف مياه الأمطار في الأحياء مراحل كبيرة، ويتم العمل حاليا على الانتهاء من بقية الأماكن بشكل كامل، لافتا إلى أن أهم الأماكن التي تم الانتهاء منها هي: جميع الأنفاق، وكذلك حي الفاخرية وجميع الأحياء في الظهران، أما الدمام فلم يتبقى منها سوى بعض الأماكن البسيطة وجاري التعامل معها حاليا والتي تم دعمها بكامل الآليات والمعدات اللازمة والفرق الميدانية.وشدد معاليه على انسيابية الحركة المرورية في الشوارع والطرقات الرئيسة والأنفاق التابعة للأمانة، مشيراً إلى الانتهاء من سحب جميع تجمعات مياه الأمطار وعمليات التنظيف بالكامل، مؤكدا أن الأمانة تعمل على الحفاظ على سلامة قائدي المركبات أثناء موسم الأمطار، من خلال اتخاذ جميع التدابير اللازمة لسلامتهم.وأشار إلى أن الأمانة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإنهاء الأعمال الخاصة بها إضافة إلى وجود بعض الطرق التي تتبع الجهات الخدمية الأخرى التي تم التنسيق المسبق معها لإزالة جميع مياه الأمطار المتراكمة ودعمها بجميع الإمكانيات التي يحتاجونها حتى يتم الانتهاء منها بالكامل, فيما تم الانتهاء من عمل سحب جميع مياه الأمطار من محافظة الخبر وجاري التعامل مع باقي الأحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار لتنظيفها، مشيراً إلى أنه تم البدء في رش الأماكن التي شهدت التجمعات الناتجة عن مياه الأمطار.وأضاف الجبير أنه تم في وقت سابق تثبيت محطات ضخ متنقلة في الأماكن التي تم حصرها في الأماكن الغير مخدومة بشبكات التصريف، وذلك لسرعة التعامل الفوري مع مياه الأمطار بالإضافة إلى دعمها بفرق تتضمن مهندسين وفنيين ومراقبين وعمالة من جميع البلديات وإدارات الأمانة المعنية للإشراف على أعمال التصريف والنظافة والمتابعة والمراقبة على مدار الساعة والرقع أولا بأول بجميع التقارير المطلوبة والاحتياجات لدعمها فورا، بالإضافة إلى الإشراف على جميع شبكات التصريف والمضخات والمحطات ونشر العمالة اللازمة لتنظيف المناهيل أولا بأول حتى يتم استيعاب كميات مياه الأمطار من خلال هذه المناهيل.وأفاد معالي أمين المنطقة الشرقية, أن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار في كل عام تتم بفترة كافية وخطط مدروسة قبل بدء الموسم، وفق معدلات متعارف عليها حسب الحالة المطرية في كل عام، إلا أنه وخلال الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية كانت غزيرة جدا وبكميات استثنائية أعلى من الحالات المطرية للأعوام السابقة، حيث تتضمن الاستعدادات والتنسيق مع جميع الجهات المختصة، وكذلك الادارات والبلديات في الأمانة، إضافة إلى غرفة عمليات مشتركة، مشيدا بالتعاون الكبير بين الأمانة والمرور والدفاع المدني وجميع الجهات الخدمية الأخرى، خلال موسم الأمطار.// انتهى //18:08ت م0230