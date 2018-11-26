جدة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسنظمت جوازات منطقة مكة المكرمة اليوم بقاعة الطيران المدني بمطار الملك عبد العزيز الدولي, لقاء تعريفيًّا بجائزة جدة للإبداع في نسختها الثانية, بحضور معالي رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة الدكتور أسامة طيب ومدير جوازات منطقة مكة المكرمة العميد عابد فايز الحارثي والأمين العام لجائزة جدة مدير إدارة شؤون اللجان بمحافظة جدة محمد حمزه عين الدين.وفي بداية اللقاء أوضح العميد الحارثي في كلمته أن هذا التنافس المحمود الذي تعيشه الأجهزة الحكومية في منطقة مكة المكرمة ومن بينها جوازات المنطقة للارتقاء بالخدمة المقدمة وإتقانها وتميزها تنعكس إيجابا على الحاج والمعتمر وكل من يتعامل مع جوازات المنطقة من مواطنين ومقيمين.وبين مدير جوازات منطقة مكة المكرمة أن الجائزة هي ترجمة حقيقية لتحفيز كل الجهات والأفراد على الإبداع وإظهار أفضل ما لديهم من أفكار تعود بالنفع على مدينة جدة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.وقدم العميد الحارثي في ختام كلمته شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه وسمو محافظ جدة والقائمين على الجائزة على كل ما يبذلونه من جهد من أجل إنجاح الجائزة.بعد ذلك قدم عرض تعريفي عن الجائزة وأهدافها وآخر عن المبادرات التي ستساهم بها الجوازات في الجائزة، وهي مبادرة الطريق إلي مكة، ومبادرة تصاريح دخول العاملين للمشاعر المقدسة، ومبادرة "بكل يسر" التي تختص بتطوير الأفراد العاملين بجوازات مطار جدة بالإضافة إلى مبادرة خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، لأخذ بصماتهم عن طريق حقيبة الجوازات المتنقلة.ثم ألقى الدكتور الطيب كلمة أعرب فيها عن إعجابه بما شاهده من مبادرات مقدمة من الجوازات مبينا أن الهدف الرئيسي من هذه الجائزة هو نشر ثقافة الإبداع بين سكان جدة، مؤكداً أن سمو محافظ جدة يحرص على أن يسهم في الجائزة أكبر عدد من المبادرات من أجل تحقيق هذه الثقافة.// انتهى //18:12ت م0231