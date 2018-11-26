عدن 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسالتقى وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر في مطار عدن الدولي اليوم، وفدًا أمميًا برئاسة مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلومور وعضوية مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا محمد علي النسور، ومدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن العبيد أحمد العبيد.وعبّر وزير حقوق الإنسان اليمني خلال اللقاء، عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تخفيف معاناة الشعب اليمني جراء انقلاب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران, على الدولة والسلطة الشرعية وما تسببت به من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة ناهيك عن انتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين والدمار الذي طال البنى التحتية.وأكد الوزير عسكر أن زيارة الفريق الأممي إلى العاصمة المؤقتة عدن تأتي في إطار بناء قدرات الآليات الوطنية والإطلاع على الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان وكشف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني ، مشيرًا إلى أن الوفد الأممي سيلتقي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.// انتهى //19:29ت م0262