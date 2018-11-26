محايل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس بلدية المجاردة عايض بن إبراهيم المحجاني اليوم, مدير مرور المحافظة الرائد ناصر محمد الشهري, وذلك بمقر البلدية.وناقش الاجتماع الاختناقات المرورية على الطرق الرئيسة في المحافظة ، خاصة مع دخول فصل الشتاء, وكثرة مرتادي المحافظة من المواطنين والمقيمين، وتطبيق إجراءات السلامة المرورية في جميع المواقع التي تشهد حركة مرورية.وثمن رئيس البلدية الجهود المميزة التي يبذلها رجال المرور في ضبط الحركة المرورية داخل المحافظة, مؤكداً أن رجل المرور يقوم بمهام عديدة في خدمة المجتمع من خلال عمله في الميدان، إضافة إلى ما يقوم به من خدمات إسعافية عند مباشرة الحوادث.// انتهى //19:31ت م0263