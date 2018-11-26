عدن 18 ربيع الأول 1440هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأجرى وزير التعليم الفني والتدريب المهني اليمني الدكتور عبد الرزاق الأشول في العاصمة المؤقتة عدن اليوم ، مباحثات مع المدير الإقليمي لمنظمة "كريفت" الأمريكية انتوني امبيرو ، تناولت التعاون المشترك لتنفيذ مشاريع تطويرية للمعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع خلال المرحلة القادمة، وكيفية فتح برامج جديدة للشباب تناسب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية تأكيدات الوزير الأشول بأن الوزارة تسعى إلى تنفيذ برامج تأهيل الشباب والشابات الخريجين في مختلف التخصصات وفقًا لاحتياجات سوق العمل من خلال فتح قسم التسويق والتوظيف.واستعرض المدير الإقليمي للمنظمة الأمريكية من جهته، أهم الأنشطة والبرامج التطويرية التي تم دعمها وتنفيذها في مختلف التخصصات والمجالات الممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمانحين الدوليين ، مؤكدًا أن المنظمة ستقدم الاحتياجات التطويرية التي تسعى الوزارة اليمنية لتنفيذها خلال المرحلة القادمة إلى الداعمين للعمل على تحقيقها.// انتهى //19:32ت م0264