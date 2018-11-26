لندن 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسحذرت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم نواب مجلس عموم بلادها من عواقب رفض اتفاق المغادرة التي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.وأشارت ماي خلال مخاطبتها مجلس العموم إلى أن رفض الاتفاقية يعني مزيدًا من عدم اليقين والاختلاف ، منوهة بأن "لا أحد يدري ما سيحدث في حال رفض المجلس الاتفاقية".وذكّرت رئيسة الوزراء النواب الرافضين للاتفاق بأن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بأي مسودة أخرى لا تشمل على بند "الخيار الاحتياطي" الخاص باستمرار فتح الحدود بين الأيرلنديتين عقب المغادرة، الشيء الذي يمثل أهم أسباب رفض بعض النواب للاتفاقية.ورفض زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين من ناحيته الاتفاقية ، مشيرًا إلى أنها تمثل أسوأ الخيارات بالنسبة للمملكة المتحدة وتؤكد فشل الحكومة في تحقيق الغايات المرجوة من المفاوضات.// انتهى //19:37ت م0266