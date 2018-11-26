الأحساء 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسكرم صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء بمكتب سموه بالمحافظة اليوم, لاعب المنتخب ونادي الطرف علي يوسف العثمان نظير تحقيقه الميدالية البرونزية في البطولة الاولمبية الثالثة التي أقيمت في الأرجنتين للعبة رفع الأثقال كإنجاز وطني تاريخي للوطن وللعبة رفع الأثقال.وتشرف اللاعب يوسف العثمان بالسلام على سمو محافظ الأحساء وإهدائه الميدالية البرونزية بهذه المناسبة, حيث رافق اللاعب المدرب الوطني طاهر بن حسن الشيبة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الطرف للسلام على سمو المحافظ .وقدم سمو محافظ الأحساء التهاني والتبريكات للاعب العثمان على هذا الإنجاز الوطني الكبير وقال سموه إن هذه السنة هي سنة خير وبركة على ما تحقق من إنجازات كثيرة وكبيرة سجلت باسم الوطن ولله الحمد وما هذا البطولات التي تم تحقيقها إلا بدعم كبير وجهود من القيادة الحكيمة لجميع الألعاب الرياضية التي يشارك بها أبناء الوطن .وأعرب رئيس نادي الطرف سامي الدهام وأعضاء مجلس الإدارة عن شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء على الاستقبال والتكريم للاعب الوطن العثمان وكلماته السديدة للاعب على بذل المزيد من التمارين في سبيل تحقيق الميدالية الذهبية في المحافل الدولية القادمة إن شاء الله .// انتهى //19:40ت م0269