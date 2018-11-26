بروكسل 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأعرب قادة المجموعات السياسية الرئيسة في البرلمان الأوروبي عن مشاعر القلق العميق إزاء التوترات المتصاعدة في بحر آزوف التي أسفرت عن وقوع حادث بين القوات البحرية الروسية والأوكرانية ، مما أدى إلى إغلاق السُلطات الروسية مضيق كيرتش أمام حركة المرور والاستيلاء على السفن الأوكرانية.وقال قادة المجموعات في بيان إنهم يتوقعون أن تعيد روسيا بشكل دائم حرية المرور على مضيق كيرتش ، وحثوا جميع الأطراف على تهدئة الوضع على الفور.// انتهى //19:43ت م0271