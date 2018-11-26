الباحة 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسنظّمت جامعة الباحة ممثّلة بوكالة الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع وإدارة التخطيط الاستراتيجي اليوم, ورشة عمل بعنوان "مهارات صياغة المبادرات والبرامج التنفيذية"، بحضور وكلاء الكليات، وقادة العمل الإداري بالجامعة, وذلك بالمدينة الجامعية.وبدأت الورشة بكلمة من المشرف على إدارة التّخطيط الاستراتيجي بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن أحمد حنش الزهراني، أشار فيها إلى أهميّة عقد مثل هذه الورشة لما لها من أثرٍ جوهري في بناء وتحديث الخطّة الاستراتيجيّة للجامعة لتواكب رؤية 2030, موضحًا أنّ الورشة تأتي ضمن جهود الجامعة الرامية إلى تحديث وتطوير خطتها الاستراتيجيّة.يذكر أنّ الورشة تعدّ الرابعة ضمن سلسلة ورش العمل المزمع إقامتها داخل الجامعة بهدف الوصول إلى تشخيص دقيق لبيئة العمل سواءً على المستوى الداخلي أو الخارجي, كما تطرقت الورشة إلى تطوير البيئة الأكاديمية، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المجتمع، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي وتطويره، وتنمية الموارد الذاتية للجامعة.// انتهى //19:47ت م0274