الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسشاركت مكتبة الملك فهد الوطنية في مهرجان اليوم العالمي للطفل في دورته الـ (11) الذي أقيم في مركز الملك فهد الثقافي خلال الفترة من 1440-3-13هـ إلى 1440-3-15هـ, حيث احتوى ركن المكتبة المشارك, العديد من الفعاليات والأنشطة المخصصة للطفل, كالرسم على الوجه ومسابقات الذكاء ولوحة بعنوان "شاركنا بصْمتَك" ليضع الأطفال بصمتهم عليها.و حظي ركن المكتبة على إقبال كبير من الأطفال وذويهم الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بالركن وبما يقدمه من أنشطة وفعاليات مختلفة, وفي ختام المهرجان قدمت وكالة وزارة الثقافة للشؤون الثقافية درعًا تذكاريًا للمكتبة لمشاركتها المتميزة في المهرجان.// انتهى //19:48ت م0275