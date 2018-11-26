الأحساء 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء اليوم، المنافسات النهائية المركزية للغة العربية "بنين"، التي استمرت لمدة 3 أيام، بمشاركة 15 إدارة تعليمية، هي : الأحساء، جدة، بيشة، الجوف، الزلفي، الليث، الخرج، وادي الدواسر، جازان، تبوك، صبيا، الأفلاج، حفر الباطن، المخواة، نجران, بحضور مساعد المدير العام للتعليم في الأحساء للشؤون التعليمية حمد العيسى، ومشرف عام الوزارة أحمد بن عبدالعزيز الجاسر، وممثل النشاط الثقافي في الوزارة ماجد بن غازي العوفي، وذلك بمقر بيت الطالب.وحصل على المراكز الخمسة الأوائل الإدارات التعليمية التالية : المركز الأول تعليم الخرج، والثاني تعليم الأحساء، والثالث تعليم الزلفي، والرابع تعليم بيشة، والخامس تعليم جدة.وأوضح مشرف عام النشاط الثقافي في الوزارة أحمد بن عبدالعزيز الجاسر، خلال كلمته، أن المنافسة تهدف إلى تنمية اللغة العربية وتعزيزها في نفوس الطلاب، واكتشاف الميول الأدبية لدى الطلاب.من جانبه, بين مساعد المدير العام للتعليم في الأحساء للشؤون التعليمية حمد العيسى، أن المنافسة كبيرة، ومتنوعة في أفرع اللغة العربية المتعددة، ومكملة للعملية التعليمية، وتصب مباشرة في التعليم، وأن القراءة مفتاح العلوم، متمنياً أن تتوسع المنافسات في أفرع اللغة العربية كل على حدة، وتكون مسابقة في ذاتها.من جهته, أبان رئيس لجنة التحكيم في المنافسات أحمد العمير، أن للمسابقة عدة معايير تحكيمية، من بينها اختبار تحريري معتمد من الوزارة، ومقابلة شخصية للطلاب، وفق المعايير التالية: النص الشعري الذي جرى اختياره من الطلاب، والنص النثري، والكتابة الإملائية الصحيحة، إلى جانب الإلقاء، وسلامة اللغة، وقوة التعبير والتمثيل، موضحاً أن مكونات الاختبار التحريري، عبارة عن مجموعة من الأسئلة التحريرية في فروع اللغة العربية كالنحو والصرف والأدب والبلاغة وعلامات الترقيم، والكتابة الإملائية, مشيرا إلى أن المقابلة الشخصية، ستركز على قياس قوة أداء الطالب اللغوي والنطق الصحيح لمخارج الحروف وسلامة اللغة، وقوة التأثير والشخصية والأداء الصوتي والكتابي والقرائي، وهي معايير ثابتة لاختيار الطلاب الفائزين في المراكز الخمسة الأولى.وأوضح أن أعضاء لجنة التحكيم في المنافسات، كانت لهم تجارب سابقة في تحكيم مثل هذه المنافسات داخل وخارج الأحساء بحكم التخصص في اللغة العربية، علاوة على المشاركة في منافسات تحدي القراءة في اللغة العربية، مضيفاً أن المنافسات تركز على المحتوى اللغوي، وقراءة الطلاب في اللغة العربية، وعلوم اللغة العربية الشاملة، ودرجة الاختبار 100 درجة موزعة على النحو التالي : 75 درجة للاختبار التحريري، و25 درجة للمقابلة الشخصية، لافتاً الانتباه إلى أن الاختبار التحريري يتكون من 13 سؤالاً ما بين الأسئلة المقالية والموضوعية، ونموذج إجابة لجميع الأسئلة لاعتماد توزيع الدرجات على فقرات الأسئلة، ومصحح ومراجع ومدقق لكل نموذج للأسئلة.وكرّم مساعد المدير العام للتعليم في الأحساء للشؤون التعليمية في الختام، الإدارات التعليمية والطلاب الفائزين في المنافسات.// انتهى //19:52ت م0276