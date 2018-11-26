الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسنظم المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي والمعرفي للهيئة العامة للعقار دورة "الوساطة العقارية" بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن – كلية الإدارة والأعمال، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – كلية الاقتصاد والعلوم، ضمن خطة المعهد لاستهداف شرائح مختلفة من الطلاب والطالبات المهتمين والممارسين في السوق العقاري، والتدريب على استراتيجيات وبرامج عملية في المجالات العقارية.وتناولت الدورة التي تجاوز عدد الحضور فيها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 250 طالبة، وفي جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية 100 طالبة ، العديد من المعلومات التفصيلية العلمية عن الوساطة العقارية التي تمكن العاملين والمهتمين من الإلمام بأخلاقيات المهنة للوسيط العقاري ومعرفة المسؤولية النظامية والقانونية لمهنة الوساطة العقارية والإلمام بدور الوسيط في نظام الإيجار بشكل واضح ودقيق، والتمكن من أداء الوساطة في تأجير الوحدات السكنية.وتأتي الدورات ضمن مساعي الهيئة العامة للعقار والمعهد لتطوير ورفع المستوى المعرفي والثقافي للعاملين والمهتمين في ‏السوق العقاري، من خلال تقديم البرامج العقارية المتخصصة على يد أمهر الخبراء في ‏المجال العقاري، وتحقيق عدة أهداف استراتيجية منها الإلمام بأنظمة وتشريعات السوق ‏العقاري السعودي وتطويره وتنظيمه، وكذلك خلق فرص وظيفية جديدة للطلاب والطالبات، إضافة ‏إلى أن يكون المعهد منصة عقارية لتبادل الخبرات والمعارف.ويسعى المعهد لتنفيذ خطة عمله ببناء قدرات القطاع العقاري، ومن ذلك تأهيل الوسطاء العقاريين والمطورين والمسوقين ومختصي فرز الوحدات العقارية والبيع على الخارطة وفاحصي المباني والعاملين في تقنيات البناء الحديثة وخبراء المكاتب الفنية والمختصين في بحث القضايا العقارية ولتلبية متطلبات القضاة لتسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرار في المحاكم.// انتهى //20:34ت م0287