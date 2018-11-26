الطائف 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية الدورة التدريبية الآسيوية " C " ، الذي نظمها الاتحاد السعودي لكرة القدم بإشراف الاتحاد الآسيوي .وأوضح محاضر الدورة محمد عبدالجواد أنه شارك في الدورة التي استمرت فعالياتها 13 يوما بـ 21 مشاركاً مثلوا أندية رياضية ، ومراكز، وأكاديميات, خضعوا لبرنامج تدريبي عملي ونظري تضمن كيفية التعامل في تدريب اللاعبين الناشئين، وبمجموع ساعات تدريبية وصلت إلى 86 ساعة تدريبية، مشيرا إلى أن الدورة سجلت حضورا متميزا في الانضباطية والالتزام بين المشاركين في الدورة .من جانبه أشاد مقيم الدورة من الاتحاد الآسيوي الدكتور زياد عكوبه بمستوى المشاركين في الدورة التي تعد مؤهلة للمدربين في الإشراف على تدريب الدرجة الثانية والناشئين .وفي ختام الدورة جرى تكريم المشاركين وتسليمهم شهادة المشاركة من الاتحاد السعودي لكرة القدم .// انتهى //20:35ت م0288