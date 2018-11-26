الرياض 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واستغلب فريق العدالة على ضيفه النهضة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن افتتاحية الجولة الرابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وسجل للعدالة كلاً من مرتضى البريه والمدغشقري تشاليز أندريا ، فيما أحرز هدف النهضة الوحيد المالي شيبان طراوري، ليرتفع رصيد العدالة إلى 20 نقطة في المركز السادس بينما توقف رصيد النهضة عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.وتستكمل غدًا الثلاثاء لقاءات الجولة الرابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى عبر ثلاث مواجهات، إذ يستقبل الكوكب ضيفه القيصومة في الخرج، والطائي يستضيف نجران بحائل، فيما يلتقي هجر مع الخليج في الأحساء.// انتهى //20:37ت م0289