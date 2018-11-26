لندن 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.13% إلى3172.71 نقطة، كما حقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بمقدار 162.03نقطة ليصل إلى مستوى 11354.72 نقطة.وصعد مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الإسباني 5.06 نقطة و 174.50 نقطة على الترتيب.// انتهى //20:46ت م0290