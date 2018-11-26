اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي على ارتفاع
الاثنين 1440/3/18 هـ الموافق 2018/11/26 م واس
لندن 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 1.13% إلى3172.71 نقطة، كما حقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بمقدار 162.03نقطة ليصل إلى مستوى 11354.72 نقطة.
وصعد مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الإسباني 5.06 نقطة و 174.50 نقطة على الترتيب.
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20:46ت م
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