الدمام 18 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 26 نوفمبر 2018 م واسعقد مكتب التعليم بمحافظة القطيف، اليوم ، اتفاقية شراكة ورعاية للتميز العلمي للطلاب والطالبات الأيتام والفقراء، مع جمعية القطيف الخيرية .ووقع عقد الشراكة من التعليم مدير المكتب بالمحافظة عبد الكريم بن عبد الله العليط ، فيما مثّل جمعية القطيف الخيرية رئيس مجلس الإدارة عصام بن عبد الله الشماسي، بحضور عدد من المشرفيين التربويين وقادة مدارس القطاع، في مقر مدرسة القطيف الثانوية.وأوضح مدير مكتب التعليم بالقطيف أن الشراكة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمنسوبي تعليم القطيف، في إطار التعاون البناء والمثمر مع الجمعيات الخيرية وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، مؤكدًا أهمية الشراكة المجتمعية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة؛ لتقديم خدماتها لأبنائنا وبناتنا الطلبة، مشيرًا إلى أن الهدف يصب في دعم الطلاب والطالبات؛ لرفع التحصيل الدراسي والتفوق العلمي .ونوّه العليط بالدور الفاعل لجمعية القطيف في دعم برامج وأنشطة الأيتام والفقراء، لافتًا النظر إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الجمعية على تقديم أفضل الخدمات لمستفيديها.من جهته، أوضح رئيس خيرية القطيف أن الجمعية سعت خلال الفترة الماضية إلى تقديم أفضل الخدمات والبرامج لدعم الأيتام والأسر الفقيرة ، مؤكدًا أن نطاق الشراكة والرعاية بين الجمعية وتعليم القطيف يتضمن إقامة العديد من البرامج المعززة للطلاب المتفوقين بتقديم رعاية خاصة بهم، وإقامة دورات تدريبية في مهارات اختبارات القدرات العامة، واختبارات الموهوبين وغيرها؛ ليكونوا -مستقبلًا- سواعد للوطن، ويسهموا في بناء المجتمع .// انتهى //21:05ت م0295